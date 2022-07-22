قمة مصرية فرنسية بالإليزيه.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى يطلع نظيره الفرنسى على استعدادات مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ.. قمة مصرية فرنسية بالإليزيه.. الرئيس يؤكد ضرورة تسوية الأزمات فى شرق المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان من خلال الحل السياسى ماكرون يشيد بجهود السيسى لصون السلم والأمن الإقليميين وإحياء عملية السلام بالشرق الأوسط.

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..

ـ الرئيس السيسى يطلع نظيره الفرنسى على استعدادات مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ.. قمة مصرية فرنسية بالإليزيه.. الرئيس يؤكد ضرورة تسوية الأزمات فى شرق المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان من خلال الحل السياسى ماكرون يشيد بجهود السيسى لصون السلم والأمن الإقليميين وإحياء عملية السلام بالشرق الأوسط

ـ توافق على تعزيز الاستثمارات الفرنسية فى مصر.. الرئيس لوزير الاقتصاد الفرنسى: لدينا فرص واعدة بالمشروعات القومية الكبرى

ـ «مشروعك» وفر 1.6 مليون فرصة عمل من خلال 196 ألف مشروع صغير.. « التنمية المحلية »: الاستفادة من قروض «مشروعك » فى تطوير الصناعات المغذية لمبادرة «شغلك فى قريتك »

ـ الانتهاء من 56 مشروعا والعمل فى 376 أخرى.. المشروعات القومية تعيد الحياة لمحافظات مصر

ـ بدء تسجيل الرغبات لحجز اختبارات القدرات بالكليات 25 يوليو.. مكتب التنسيق: الحجز إلكترونيا من خلال موقع التنسيق.. والقائمة تضم كليات الإعلام والفنون الجميلة والتطبيقية

ـ الحكومة تنفى ضم العامين الدراسيين الخامس والسادس الابتدائى فى عام واحد

ـ نقابة المعلمين: لم نتلق أى شكاوى.. "امتحانات الثانوية العامة" مرت بسلام