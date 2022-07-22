اليوم السابع
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عاطل يكشف كواليس سقوطه بـ 5 كيلو حشيش في الوراق

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:58 م
عاطل يكشف كواليس سقوطه بـ 5 كيلو حشيش في الوراق ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل تم القبض عليه في الوراق، بحوزته 5 كيلو من مخدر الحشيش، أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه، ليتولى ترويجها بعد التواصل مع عملائه هاتفيا، وذكر أنه كان يستعد لترويج المضبوطات إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه.

وأرشد المتهم عن هوية عاطل حصل منه على المضبوطات، ويكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه، كما اعترف المتهم أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، واستنادا لاعترافات المتهم، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) بالإتجار في المواد المخدرة  مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

 


مواد مخدرة

تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات

امن الجيزة



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