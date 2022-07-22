طلاب هندسة منوف بالمنوفية يبتكرون جهازا لكشف جودة الأسطح

المنوفية - فريق المحافظات

طلاب بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف بجامعة المنوفية، ابتكروا جهازا يتمكن من فرز الأسطح المختلفة، ويمكن تطبيقة على أسطح السيراميك .

وقال أحمد شعبان أحد المشاركين فى المشروع، إنهم كمجموعة من الطلاب تمكنوا من العمل من خلال برنامج على جهاز الكمبيوتر من خلال مقارنة بين النموذج العينة المتواجدة بالبرنامج والنموذج الداخل إلى الجهاز للمعاينة والتى تتمايز نسبة الجودة، ومن هنا يتم العمل على تصميم الجهاز من 95 % حتى 100 % من الجودة .

وأضاف أحمد، أن الجهاز يتمكن من فرز الأصناف المختلفة والمستويات المختلفة من السيراميك، والذى يهدف إلى فرز المنتجات الصناعية باستخدام خوارزميات معالجة الصور والذكاء الصناعى وأنترنت الأشياء لضمان عملية الفرز بشكل دقيق ونقل المنتج لأماكن الفرز ولضمان عملية النقل ولتفادى تلف المنتج .

وتابع أحمد، أن العمل بالجهاز يتم تزويدة بالعديد من الأمكانيات التى تساعدة على كشف سطح النموذج بشكل كامل، وهو ما يسشاعد على التخفيض للعمالة والأيدى العاملة والتى تتفاوت نسبة الجودة بينهم بشكل كبير، وبخاصة أن نسبة التطابق التى يحققها الجهاز بصورة أسرع وأشمل وبشكل ألى يؤدى إلى زيادة الإنتاج وسرعتة وجودته.

وأضاف أحمد أن تكلفة الجهاز وصل إلى ما يقرب من 15 ألف جنيه، وفى حالة التطوير والتحسين للعمل يتم وصول التكلفة إلى ما يقرب من 50 ألف جنيه، وبمعدلات أمان كبيرة تساعد على الكفاءة الكاملة للجهاز .

وأكد أحمد أن تطبيق الجهاز سيساعد كثيرا فى التقديم لخدمات المصانع المختلفة للسيراميك بالأخص والتى تساعد فى توفير عدد كبير من العمالة، علاوة على تحقيق أعلى معدلات من الإنتاج والجودة الكبيرة وتقليل الفاقد أو التالف من المنتجات .

احد الطلاب