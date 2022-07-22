طقس شديد الحرارة اليوم ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28.