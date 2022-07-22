اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 01:43 م
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ضبط 616 مخالفة تموينية بالمخابز خلال 24 ساعة

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:15 م
ضبط 616 مخالفة تموينية بالمخابز خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (382) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (58) طن مواد غذائية وغير غذائية.

 

وفى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (21) طن.

 

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من (36) طن .

 

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (616) قضية من بينها (167) قضية "خبز ناقص الوزن" و (158)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".


وزارة الداخلية

شرطة التموين

السلع التموينية

السلع الاستراتيجية



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