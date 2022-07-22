ضبط 3 شبكات هوائية لبث القنوات المشفرة بالدقهلية فى نطاق 50 كم

الدقهلية - شريف الديب

نجحت مباحث المصنفات وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني - الأمن العام "، ومديرية أمن الدقهلية في ضبط 3 شبكات للبث اللاسلكي لفك شفرات القنوات الفضائية وبثها عبر ثلاث ترددات خاصة بالمتهمين في نطاق 50 كم دائري بالدلتا.

تم استهداف مقر الشبكات الهوائية بدوائر أقسام شرطة منية النصر والستاموني ومركز المنصورة وبالتفتيش في حضور المتهمين تم العثور علي أجهزة موديلوتر يستخدم لتخليق الترددات وأجهزة دفع إشارة وأنتينات للبث الهوائي محلية الصنع وأجهزة استقبال إشارة وأجهزة فك الشفرات وأجهزة كمبيوتر وأجهزة هاتف محمول تخص المتهمين وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل تبين نشاطهم الإجرامي وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بهدف التربح المادي وأنهم يقومون ببيع الخدمة نظير مبالغ مالية.

وتحررت المحاضر رقم 11835 لسنة 2022 جنح مركز المنصورة والقضية 7428 لسنه 2022 جنح مركز منية النصر والقضية 5400 لسنه 2022 جنح الستاموني.

وباشرت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس جميع المتهمين أربعه أيام إحتياطيا علي ذمة التحقيقات وتطلب صحيفة سوابقهم ويحرر لهم فيش وتشبية وإرسال جميع المضبوطات للفحص من قبل المرفق القومي للإتصالات والشركة المصرية للقنوات الفضائية.