ضبط 2 طن دواجن مخالفة و700 كيلو دقيق مدعم ومخالفات أخرى بحملات تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم بحمله تفتيشية علي المصانع والمخابز والمحال التجارية واسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم لوجود منتجات وخامات مجهوله المصدر وتم التحفظ على 40 شيكاره مفروم دجاج زنه الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن طن مفروم دجاج و 100 كرتونه زنه الواحدة 10 كيلو بإجمالي وزن طن سوسيس لحم علي ذمة المحضر.



وتحرير 2 محضر ضد أحد الجزارين بالمدينة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكوميه وتم التحفظ على 20 كيلو لحم بقري علي ذمة المحضر.



كما تمكنت الإدارة التموينية بالعاشر من رمضان من تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الآيس كريم لوجود خامات مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد 40 شيكاره حليب بودره مجفف زنه الواحدة 25 بإجمالي وزن طن علي ذمة المحضر وتحرير محضر للبيع ازيد من السعر الرسمي للسجائر.



و قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية وتمكنت الحملة أثناء مرورها علي المخابز من ضبط عدد ( 14 ) شيكارة دقيق بلدي إستخراج 87.5 % مدعم مجمعة بمخبز كائن بقرية العدوة بغرض بيعها في السوق السوداء ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلو جرام ، باجمالي كمية مقدارها ( 700 ) كيلو جرام ، وتم تحرير المحضر رقم 8152 لسنة 2022 جنح ههيا ، و التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.



كما أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بمدينة أبو كبير، ومنيا القمح 8 محاضر ضد بقالين تموينين ومحال ومخابز، والحسينية 6 محاضر ضد بقالين تموينين لعدم إعلان الأسعار و محطة وقود بالإضافة الي عدد 14 تقرير إثبات ضد أصحاب مخابز مخالفة وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و لعدم اعطاء المواطنين بون من داخل ماكينة المخبز ولعدم الإعلان عن مواعيد وبيانات التشغيل علي واجهة المخبز ولعدم نظافه أواني العجين بالمخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن ، و في كفر صقر تحرير 10 تقارير إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات عدم نظافة أدوات العجين عدم اعطاء بون الصرف.