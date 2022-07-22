اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 03:22 م
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ضبط 13 قضية مخدرات فى مداهمات أمنية بالقليوبية

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:13 م
ضبط 13 قضية مخدرات فى مداهمات أمنية بالقليوبية حملات أمنية _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (13) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 14 متهما لـ9 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7346) حكم قضائى متنوع

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


قضايا مخدرات

أمن القليوبية

الأقراص المخدرة

حملات امنية



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