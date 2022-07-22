ضبط مصنع جوارب يستخدم خامات مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع لتصنيع الجوارب - كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لقيامه باستغلال المصنع محل عمله فى تصنيع كميات من الجوارب مُستخدماً خامات مجهولة المصدر ، ووضع علامات تجارية "مقلدة" بدون تصريح من الجهات المُختصة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (3270 قطعة جوارب – 200 بكرة خيط وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – 9 ماكينة خياطة – جهاز كمروسر – ميزان).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.