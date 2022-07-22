اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 يوليه 2022 03:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط مصنع جوارب يستخدم خامات مجهولة المصدر بالقاهرة

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:54 م
ضبط مصنع جوارب يستخدم خامات مجهولة المصدر بالقاهرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع لتصنيع الجوارب - كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لقيامه باستغلال المصنع محل عمله فى تصنيع كميات من الجوارب مُستخدماً خامات مجهولة المصدر ، ووضع علامات تجارية "مقلدة" بدون تصريح من الجهات المُختصة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

 

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (3270 قطعة جوارب – 200 بكرة خيط وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – 9 ماكينة خياطة – جهاز كمروسر – ميزان).

 

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


ضبط تاجر

مصنع جوارب

خامات مجهولة

أمن القاهرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة