ضبط طالب جامعى يدير عيادتين لعلاج الأسنان فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، من ضبط طالب بجامعة خاصة لم يكمل دراسته الجامعية داخل عيادته الخاصة بمدينة المنشاه، حال قيامه بالكشف على المرضى فى تخصص الأسنان، وتم ضبط أدوات غير صالحة للاستخدام داخل العيادة صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.



وتابع وكيل وزارة الصحة بسوهاج: تبين ضبط طالب انتحل صفة طبيب بمركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج لممارسته مهنة الطب دون ترخيص داخل عيادة خاصة، مستخدما فى ذلك أدوات غير معقمة ومواد منتهية الصلاحية.



جاءت الحملة بتوجيهات وكيل وزراة الصحة بسوهاج وإشراف الدكتور محمد عساف مدير إدارة العلاج الحر، وضمت اللجنة الدكتور محمد سيد فقير والدكتور الهيثم الملثم والدكتورة مني عبد الناصر، والدكتور عبدالله حسنى محمد عبد الغنى مفتشي العلاج الحر، بالاشتراك مع الرقابة الداخلية بمديرية التموين.

وأشار البيان، إلى أنه تم ضبط طالب بجامعة خاصة لم يكمل دراسته داخل عيادة غير مرخصة بمدينة المنشاه أثناء قيامه بعلاج إحدى السيدات وتم ضبط ادوات غير معقمة، ومواد منتهية الصلاحية تستخدم في جراحة الأسنان ويقوم بإجراء عمليات تقويم الأسنان وعمليات جراحية خاصة بالفك.

وتوصلت التحريات إلى أن الطالب منتحل الصفة لديه عيادتين أحدهما بسوهاج والأخرى بمدينة المنشاه غير مرخصين وتعتبر اسعار الخدمات المقدمة بالمركز الخاص به من أعلى اسعار المراكز بالمدينة.

تم التحفظ على الطالب وتم الاتصال بمركز شرطة المنشاه وتم اصطحابه لمركز الشرطة وتم تحريز المواد منتهية الصلاحية والأدوات الغير معقمة وعمل المحاضر اللازمة وجار عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق















