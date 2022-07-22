صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الجمعة

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسواق المال الإماراتية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، وصعد المؤشر العام ل سوق دبي المالي بنسبة 0.02% رابحًا 0.89 نقطة ليغلق عند مستوى 3256.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 77.1 مليون سهم محققة ما قيمته 201.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4065 صفقة لـ31 سهمًا.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.99%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.8%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.35%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.22%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاعي الخدمات، والعقارات بنسبة 0.09%، 0.05%، على التوالي.

وصعد 18 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها تعاونية الاتحاد بنسبة 6.95%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.24%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.22%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.64%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.7 مليون ورقة بقيمة 41.5 مليون درهم.

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.737% رابحًا 54.82 نقطة ليغلق عند مستوى 9659.65 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.923 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 162.4 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 8438 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.82%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.9%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.37%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.15%.

وقفز 27 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "آي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم" بنسبة 8.56%، ثم سهم " آي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 5.33%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية" بنسبة 3.59%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 9.84%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 9.52%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 2.7%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 333 مليون درهم.