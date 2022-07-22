شكوى من مقلب للقمامة وسط العمارات فى الإبراهيمية بالإسكندرية.. والشركة ترد

كتبت: شيماء حمدى

أرسلت القارئة مي جمال الدين شاهين من أهالى شارع الشهيد جواد حسني الابراهيمية في محافظة الإسكندرية، شكوى عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب وجود صناديق القمامة بالقرب من منزلها وقيام نباشى القمامة ببعثرتها وانتشار الحشرات والرائحة الكريهة في الشوارع ومطالبة بنقل الصناديق لمكان بعيدا عن العمارات.

وأكد أحمد شحاته مسؤل المركز الاعلامى بشركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة من شوارع الاسكندرية، أنه تم الاستجابة للشكوى ورفع المخلفات من منطقة الإبراهيمية.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهمالتى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".