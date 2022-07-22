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"شباب القليوبية" تنظم دورة لكرة القدم باسم الشهيد سليمان علي سليمان بطوخ

الجمعة، 22 يوليه 2022 08:58 م
"شباب القليوبية" تنظم دورة لكرة القدم باسم الشهيد سليمان علي سليمان بطوخ دورة لكرة القدم باسم الشهيد سليمان علي سليمان بطوخ
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، دورة كرة القدم باسم الشهيد سليمان علي سليمان بمركز شباب جزيرة الأحرار التابعة لإدارة طوخ، بحضور والد الشهيد وكبار رجال القرية وقيادات الوحدة المحلية.

وأكد الصبروط، في كلمته على شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة، لقرار إطلاق اسم الشهيد على مركز شباب جزيرة الأحرار ليكون مركز شباب الشهيد سليمان على سليمان.

كما أكد الصبروط، حرصه على الحضور اليوم تقديرا لاسم الشهيد لما بذله رجال الوطن البواسل من جهد وتضحية بالنفس والروح في سبيل الوطن.

كما صرح والد الشهيد الحاج على سليمان بيومي، تقديره لقيادات وزارة الشباب والرياضة لما بذلوه من جهد في سبيل تخليد اسم الشهيد تقديرا لتضحيته ودوره في الدفاع عن الوطن.

 

جانب من الدورة الرياضية
جانب من الدورة الرياضية

 

مركز الشباب
مركز الشباب

 


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شباب القليوبية

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مركز شباب الأحرار

طوخ

مراكز شباب القليوبية

مدير شباب القليوبية



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