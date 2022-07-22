شاهد أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة.. فيديو

كتب: سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل، فيديو تصوير جوى لأعمال تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل، لتطوير كافة الموانئ البحرية، لجعل مصر مركز عالمياً للتجارة واللوجستيات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.





وتتضمن أعمال تطوير ميناء السخنة إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9,6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5,3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح، بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3600 متر.

ومخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة منها رصيف الحاويات بطول (5584) متر وساحات تداول (6.600.000) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (7369) متر وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع، ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع ،ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع، ورصيف الفحم بطول (730) متر وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع، ورصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع.