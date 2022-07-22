وأفادت مصادر محلية من ريف رميلان - لسانا - بأن رتلاً مؤلفاً من 156 آلية منها 40 سيارة تبريد وأكثر من 50 ناقلة تحمل معدات عسكرية وحاويات ومدافع وعدداً من سيارات الهمر المعطوبة وبعضها يحمل أجهزة ضخمة مغطاة بشوادر توجه عبر معبر الوليد إلى شمال العراق.

وأضافت المصادر "إن الرتل رافقته 25 مدرعة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية لحمايته".