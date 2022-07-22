زيوت طبيعية مهمة لصحة شعرك وجماله

كتبت نهير عبد النبى

الاهتمام بتغذية الشعر وصحته من الأمور التى تسعى لها الفتيات دائما، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن هناك العديد من الزيوت الطبيعية التى لها دور كبير فى تغذية الشعر ونموه وترطيبه ومنها:



1: زيت الزيتون يحتوى زيت الزيتون على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الشعر وتساعد على نموه وتطويله كما يحتوى زيت الزيتون على نسبة كبيرة من العناصر التى تمنع تساقط الشعر.



2: زيت جوز الهند

يحتوى زيت جوز الهند على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز وترطيب الشعر وتمنع الهيشان والتساقط.



3: زيت الجرجير يعتبر الجرجير من أبرز أنواع الخضراوات التى تعمل على تغذية الشعر ونموه، لذلك يعتبر زيت الجرجير واحد من أفضل أنواع الزيوت الطبيعة المفيدة لصحة وتغذية الشعر.



4: زيت الخروج

يساعد على نمو الشعر وكثافته وذلك لاحتوائه على كمية عالية من العناصر التى تعمل على تغذية الشعر.



5: زيت الصبار

يحتوى زيت الصبار على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر المهمة لتطويل ونمو الشعر وحمايته من التقصف والتساقط ، كما يعمل على ترطيب وتنعيم الشعر.