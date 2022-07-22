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زيلينسكى: الجيش الأوكرانى قادر على إلحاق خسائر جسيمة بروسيا

الجمعة، 22 يوليه 2022 06:20 ص
زيلينسكى: الجيش الأوكرانى قادر على إلحاق خسائر جسيمة بروسيا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
وكالات

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بعد اجتماعه مع كبار القادة إن الجيش الأوكراني لديه القدرة على تحقيق مكاسب في ميدان المعركة وإلحاق خسائر جسيمة بروسيا.

وأضاف زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطاب مصور في وقت متأخر من الليل، إن الاجتماع ناقش إمدادات الأسلحة الحديثة، مضيفاً أنه يجب تصعيد حدة الهجمات على الروس.

وتابع: "نحن متفقون على أن قواتنا لديها إمكانات قوية للتقدم في ساحة المعركة وإلحاق خسائر كبيرة بالمحتلين".

وتأمل كييف أن تسمح الأسلحة الغربية، خاصة الصواريخ طويلة المدى مثل منظومة هيمارس الأمريكية التي نشرتها أوكرانيا مؤخراً، بشن هجوم مضاد واستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية.

وكان ريتشارد مور، رئيس جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي6) قد ذكر في وقت سابق الخميس، أن الروس "سيضطرون للتوقف بطريقة ما وسيمنحون الأوكرانيين فرصة للرد".

 


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