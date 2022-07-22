وذكر المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "القائمة التي صادقت عليها الحكومة الروسية لا تعد وثيقة نهائية ويمكن توسيعها في أي وقت، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الأعمال العدائية للدول الأجنبية الموجهة ضد البعثات الروسية في الخارج".



وأشار مجلس الوزراء الروسي إلى أن عدد الموظفين الذين يمكن للبعثات الدبلوماسية للدول غير الصديقة توظيفهم في الأراضي الروسية يختلف من دولة لأخرى فمن الممكن لليونان توظيف 34 شخصا، والدنمارك 20 شخصا، وسلوفاكيا 16 شخصا، أما سلوفينيا وكرواتيا فلن تتمكنان من توظيف أحد للعمل في بعثاتهما الدبلوماسية والقنصلية.