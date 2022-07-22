رمال ناعمة وأمواج هادئة ومياه نقية.. شاطئ العريش ينتظر المصطافين.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تجملت شواطئ مدينة العريش على ساحل البحر المتوسط فى انتظار المصطافين ، وتوج جمالها بطبيعتها الخلابة وتميزها بنظافة الرمال وهدوء الأمواج .

ويتميز شاطئ العريش بشمال سيناء، أنه من أحد أنظف الشواطئ الطبيعية على ساحل البحر المتوسط ، ويمتد حوالي 10 كيلومترات ، ويقسم لمناطق تبدأ من الغرب بالمساعيد وظلال النخيل ، مرورا بمناطق وسط المدينة حيث شاطئ الايوبى وغرناطة وصولا لشاطئ حى ابو الصقل ثم شاطئ الريسة .

ويعد شاطئ العريش على امتداده متاحا الدخول بالمجان ويقضى أهالي المدينة وزوارها الصيف على الشاطئ الذى يبدأ يومه صباحا بالهدوء ومع ساعات العصر يكثر عدد المترددين على الشاطئ حتى منتصف الليل .

ووفقا لبيانات محافظة شمال سيناء، فإن أهم شواطئ محافظة شمال سيناء بمدينة العريش هى من الغرب للشرق " المساعيد و ظلال النخيل والايوبى والخلفاء وغرناطة وأبو صقل والريسة".

تكلفة زيارة الشاطئ كما يؤكد القائمين عليه لاتذكر، فهو شاطئ مجانى لمن يحضر شمسيته وأدوات معيشته الشخصية نهارا، ومن يفضل الجلوس على رماله ليلا ، والتكاليف العادية لمن يحتاج لخدمات من أماكن تقديم الخدمات من مأكولات ومشروبات، بينما أسعار الشاليهات تبدأ من 150 جنيها لليلة الواحدة .

ومن داخل محافظة شمال سيناء متاح الوصول لمناطق شاطئ العريش عن طريق مواصلات السرفيس العامة التى تتراوح أجرتها فى المشوار الواحد مابين 250 قرشا إلى 5 جنيهات، والأجرة " التاكس" ب10 جنيهات للمشوار الواحد .

ومشهد غابات النخيل على مقربة من مياه الشاطئ من مفردات طبيعة بحر العريش حيث الشاطئ المفتوح الوحيد من نوعه الذى لاتزال غابات اشجار لاتزال شامخة على اخر مسار امواجه التى تسير من تحت ظلالها وتلامس تلال الرمال المقابلة للشاطئ .

وأهم مناطق انتشار النخيل على طول المصيف تقع فى منطقة الريسة شرق العريش، والتى يعد ساحلها حوض نخيل طبيعى مفتوح قام بزراعتها الأهالى قديما واصبحت تشكل لوحة من الجمال الطبيعى على الشاطئ الذى اقترب من النخيل واصبحت امواجه تلامسه فى حركتها بينما تشارف على الشاطئ تلال رملية عالية الإرتفاع .

ويعد الشاطئ من الشواطئ الشعبية ورغم بساطته إلا انه واجهة لزوار المحافظة ويحظى بإهتمام الأهالى الذين يتوافدون يوميا لقضاء يومهم على الشاطئ والبعض يقضى ليله فى سهرات مفتوحة على الشاطئ تمتد حتى الصباح .

بدورهم وفر مقدمى الخدمات من الشباب اماكن خدمية تقدم المشروبات والمظلات والشماسى بسعر متوسط .

وتعد لحظات الغروب من امتع اللحظات التى يحرص زوار شاطئ البحر الأبيض المتوسط على مشاهدتها وتوثيقها وتجمع بين زرقة امواج البحر وهدوء الأمواج ونعومة الرمال على الشاطئ .



شاطئ العريش ينتظر المصطافين (1)



شاطئ العريش ينتظر المصطافين (2)



شاطئ العريش ينتظر المصطافين (3)



شاطئ العريش ينتظر المصطافين (4)



شاطئ العريش ينتظر المصطافين (5)



شاطئ العريش ينتظر المصطافين (6)



شاطئ العريش ينتظر المصطافين (7)



شاطئ العريش ينتظر المصطافين (8)



شاطئ العريش ينتظر المصطافين (9)



شاطئ العريش ينتظر المصطافين (10)