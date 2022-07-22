اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 02:06 م
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رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:17 م
رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

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هنئ المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين من أعضاء النيابة الإدارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تهنئته شعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

 

و أكد أبو زيد على أن تلك الثورة جاءت لتجسد صفحة ناصعة في سجل النضال الوطني للقوات المسلحة المصرية، ولتعبر عن إرادة شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه، لإعلاء قيم الاستقلال والعدالة في وطن يحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة.

 

وعبر رئيس هيئة النيابة الإدارية في تهنئته عن تمنياته باستمرار النهضة الكبرى غير المسبوقة، التي تشهدها مصر في شتى المجالات، وذلك تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


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