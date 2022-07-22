رئيس مياه دمياط يتابع الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى بمشروعات حياة كريمة

دمياط معتز الشربينى

تابع العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط موقف التطورات التنفيذية لأعمال المد والتدعيم لشبكات المياه والصرف الصحى والأعمال الإنشائية لمحطات المياه بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الأولى".



وأوضح أنه جارى التجهيز لأعمال ربط خط التوفيقية - جمصة مع خطوط طرد محطة مياه كفر سليمان وتم عمل عداية الحفر الأفقى الموجه "الدفع الموجه" بخط مياه ميت أبو غالب –الألفى أمام مدخل كفر أبو شحاته بطريق دمياط - المنصورة السريع وجارى أعمال الغسيل والتعقيم لجزء من خط التوفيقية جمصة بطول (8.5كم ) من محطة مياه كفر سليمان إلى كوبرى الإبراهيمية البحرية وجارى الانتهاء من أعمال الشبكات الداخلية لعدد 9 قرى بنسبة إنجاز 90%.



وأضاف أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمحطة مياه ميت أبو غالب بنسبة 70%، محطة مياه السوالم بنسبة 65% ، محطة مياه كفر ميت ابو غالب بنسبة 45% ومحطة مياه السلام بنسبة 22% وجارى إنهاء فحص وإختبار المهمات الكهروميكانيكية لتلك المحطات.



وشدد على ضرورة الإلتزام بنهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، و التي تعتبر تلك المشروعات كأحد أهم أولويات الشركة، والتي تهدف المبادرة الي تحسين مستوي المعيشة و الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، و تحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.







جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)







