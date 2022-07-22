رئيس مياه الغربية: نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة 100% والصرف الصحى 76%

أكد المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الغربية، أن نسبة تغطية مياه الشرب داخل المحافظة بالكامل وصلت 100% ، أما بالنسبة لتغطية الصرف الصحي فكانت في السابق بنسبة 70% بقري الغربية، وستصل بعد الإنتهاء من المبادرة إلي 76% وهي نسبة كبيرة بالنسبة للمحافظات المجاورة، مضيفًا أنه توجد مشروعات آخري تتم مثل مشروع " الميجا " لتغطية الصرف الصحي والذي سيخدم إجزاء كبيرة من مدينة طنطا وبسيون وكفر الزيات .
وأشار رئيس الشركة إلي أنه يتم وضع خطة حاليا للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة داخل محافظة الغربية، حيث تم اختيار 4مراكز وهم " المحلة ، قطور، كفر الزيات ، بسيون " موضحًا أنه سيتم العمل داخل قري هذة المدن فور أطلاق المرحلة الثانية، وإنه تم وضع خطة كاملة للعمل بهم خلال الفترة القادمة .
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