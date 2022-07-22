رئيس مياه الغربية: نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة 100% والصرف الصحى 76%

الغربية - محمد طارق

أكد المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الغربية، أن نسبة تغطية مياه الشرب داخل المحافظة بالكامل وصلت 100% ، أما بالنسبة لتغطية الصرف الصحي فكانت في السابق بنسبة 70% بقري الغربية، وستصل بعد الإنتهاء من المبادرة إلي 76% وهي نسبة كبيرة بالنسبة للمحافظات المجاورة، مضيفًا أنه توجد مشروعات آخري تتم مثل مشروع " الميجا " لتغطية الصرف الصحي والذي سيخدم إجزاء كبيرة من مدينة طنطا وبسيون وكفر الزيات .