اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 07:23 ص
أكرم القصاص
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رئيس لجنة التحقيق فى اقتحام الكابيتول يدعو لمحاسبة ترامب أمام القانون

الجمعة، 22 يوليه 2022 07:00 ص
رئيس لجنة التحقيق فى اقتحام الكابيتول يدعو لمحاسبة ترامب أمام القانون الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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دعا النائب بينى تومبسون، رئيس لجنة الكونجرس الأمريكي للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول، إلى محاسبة الرئيس السابق دونالد ترامب أمام القانون، معتبرا إياه مسؤولا عن الأحداث.

وقال تومبسون في افتتاح آخر جلسة علنية للجنة التحقيق، الخميس، إن ترامب رفض مغادرة غرفة الطعام بالبيت الأبيض لوقف الحشد الذي اقتحت مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وأضاف أن ترامب لم يتحرك في غضون 187 دقيقة بعد أن "أمر بحزم للحشد المسلح بالقتال الشرس". واتهم رئيس اللجنة ترامب بـ"فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة غير مسؤولة".

وأضاف أنه "يجب أن تكون هناك محاسبة أمام القانون.. ويبج أن تكون هناك عواقب قاسية على المسؤولين عن ذلك".

وأشار شهود العيان، بينهم المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، إلى أن ترامب كان يشاهد التليفزيون في غرفة الطعام بالبيت الأبيض لحظة اقتحام الكابيتول.

بدوره، قال العضو في لجنة التحقيق، النائب الجمهوري آدم كيتزينغر: "إن ترامب لم يفشل في اتخاذ خطوات، بل إنه اختار عدم اتخاذ أي خطوات لمنع أنصاره من اقتحام مقر الكونجرس".

ومن المتوقع أن تطلع اللجنة خلال جلستها على تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو، إضافة إلى الاستماع إلى شهادة اثنين من المسؤولين السابقين في البيت الأبيض.

وستنشر اللجنة تقريرا شاملا بعد إتمام التحقيقات، وهي قد تقرر عقد المزيد من الجلسات في حال الضرورة، بين تستمر في جمع الأدلة.


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