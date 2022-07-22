رئيس المخابرات البريطانية: طرد نصف جواسيس روسيا بأوروبا منذ حرب أوكرانيا

كتبت رباب فتحى

قال رئيس جهاز المخابرات السرية MI6 في مؤتمر أمني أمريكى إن نصف الجواسيس الروس الذين يعملون تحت غطاء دبلوماسي في أنحاء أوروبا طُردوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال ريتشارد مور ، الذي يرأس المخابرات الخارجية البريطانية ، إن طرد حوالي 400 دبلوماسي روسي من دول في أوروبا ، بما في ذلك فرنسا وألمانيا ، قلل بشكل كبير من قدرات التجسس لدى الكرملين.

وفي حديثه في مؤتمر آسبن الأمني ​​، قال إن وكالات الاستخبارات الغربية بذلت جهودًا "منسقة للغاية" لتعطيل شبكات التجسس الروسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال مور: "لذلك في جميع أنحاء أوروبا ، تم طرد ما يقرب من نصفهم - في آخر إحصاء وصل عددهم لأكثر من 400 ضابط استخبارات روسي يعملون تحت غطاء دبلوماسي . ربما قلل هذا من قدرتهم على القيام بأعمالهم للتجسس لصالح روسيا في أوروبا بمقدار النصف."

وقالت "الجارديان" إن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها جهاز المخابرات السرية عن تقديره لتأثير عمليات الطرد المنسقة ردًا على العملية العسكرية في فبراير. على الرغم من أن الرقم 400 ، عبر مجموعة واسعة من الدول ، قد تم حسابه سابقًا ، إلا أن النسبة لم تكن كذلك.

وأوضحت الصحيفة أنه عادة ما يتظاهر الجواسيس الروس ، كما هو الحال مع ضباط المخابرات في كل دولة كبرى تقريبًا ، بأنهم يقومون بوظائف مخفية في سفارات بلادهم. ويتظاهر فقط حفنة من الجواسيس لفترات طويلة - من يُطلق عليهم غير الشرعيين - بأنهم مواطنون عاديون ، ويعملون خارج الإطار الدبلوماسي.

وقالت الصحيفة إن ألمانيا طردت 40 دبلوماسيًا روسيًا في أبريل ، وطردت فرنسا 41. ورغم أن بريطانيا تعد واحدة من الدول القليلة التي لم تطرد أي دبلوماسي روسى متهم بالتجسس ، إلا أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن المملكة المتحدة طلبت من 23 دبلوماسيًا المغادرة في عام 2018 في أعقاب حوادث التسمم في سالزبوري. ولا يُعتقد أنه تم استبدال أي منها.

وقال مور إنه تم الكشف عن شخصين غير قانونيين ، أحدهما روسي يتظاهر بأنه أيرلندي برازيلي حاول وفشل في تأمين فترة تدريب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في أبريل . وحكمت محكمة برازيلية منذ ذلك الحين على سيرجي تشيركاسوف بالسجن 15 عاما لاستخدامه وثائق هوية مزورة.