كشفت رئاسة الحرمين الشريفين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن 49 ألف شخص من زوار بيت الله الحرام استفادوا من مركز التوعية الرقمية وتم استهلاك أكثر 15 ألف لتر من المعطرات والمطهرات، أمس، كما تم تعقيم السجاد بأكثر من 25 ألف لتر وتعقيم الأسطح بأكثر من 44 ألف لتر من المعقمات وبأكثر من 3 آلاف لتر بالبايوكير.وفق "سبق" .