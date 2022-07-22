ديلى ميل: الملكة إليزابيث لن تحضر حفل افتتاح ألعاب الكومنولث الأسبوع المقبل

كتب: إيهاب محمد

أكد قصر باكنجهام، أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، لن تحضر حفل افتتاح دورة ألعاب الكومنولث في برمنجهام، الأسبوع المقبل، وبدلاً من ذلك، سيحضر الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، البداية الرسمية للألعاب، ممثلين لصاحبة الجلالة، الراعية لاتحاد ألعاب الكومنولث (CGF) ورئيس الكومنولث، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

سيكون القرار بمثابة ضربة للملكة التي حكمت فترة طويلة، والتي طالما كانت لدورة ألعاب الكومنولث مكانة خاصة فى قلبها، وكانت الملكة حاضرة آخر مرة أقيمت فيها دورة الألعاب، في المملكة المتحدة، عام 2014.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الملكة، البالغة من العمر 96 عامًا، خطوة إلى الوراء عن حضور بعض الأحداث بصفة رسمية على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث تعانى من مشكلات فى التنقل.



تقرير ديل ميل

لكنها حضرت بالفعل احتفالات اليوبيل البلاتيني في بداية شهر يونيو، وحتى هذا الأسبوع كانت لا تزال تؤدي واجباتها الملكية على الرغم من موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد، ولن تكون الأخبار مفاجأة للمنظمين، حيث ذكرت صحيفة ديلي ميل، الشهر الماضي، أنه لم يكن من المتوقع أن تحضرها مع وجود خطط لابنها الأكبر ليحل محلها.



الملكة

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تبقى صاحبة الجلالة في بالمورال، اسكتلندا، طوال مدة الألعاب بعد السفر لقضاء إجازتها الصيفية، وسيفتتح دوق ودوقة كورنوال، الألعاب للمرة الثالثة في برمنغهام، في 28 يوليو، بمساعدة إيرل وكونتيسة ويسيكس - الأمير إدوارد هو نائب راعي CGF.

وافتتح الأمير تشارلز، الألعاب سابقًا، بدلا من صاحبة الجلالة عندما أقيمت في الهند عام 2010 وأستراليا عام 2018، فيما افتتحت جلالة الملكة في السابق الألعاب في كندا (1978 و 1994) واسكتلندا (1986 و 2014) وإنجلترا (2002) وأستراليا (2006)، وكان زوجها الراحل الأمير فيليب من أشد المؤمنين بهذه الألعاب، وافتتحها في أستراليا (1962 و 1982) وجامايكا (1966) ونيوزيلندا (1974) واسكتلندا (1970) وويلز (1958).

ومن المقرر أن تشهد ألعاب هذا العام إقبالًا كبيرًا من أعضاء العائلة المالكة حيث تقام على أرض الوطن، وسيحضر الافتتاح، أيضًا، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وإيرل وكونتيسة ويسيكس، والأميرة آن، على مدار 12 يومًا.

وستنتهي الألعاب، التي يشارك فيها متنافسون من 72 دولة من دول الكومنولث في 20 رياضة، يوم الاثنين 8 أغسطس، حيث يلقي الأمير إدوارد كلمة في الحفل الختامي.