اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 06:32 م
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"حياة كريمة" تهدى سائق بالإسماعيلية "ميكروباص جديد".. صور

الجمعة، 22 يوليه 2022 05:56 م
"حياة كريمة" تهدى سائق بالإسماعيلية "ميكروباص جديد".. صور سائق الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أهدت مؤسسة حياة كريمة، سائقا بالإسماعيلية ميكروباصا جديدا بعد تعرض القديم للاحتراق أثناء قيادته على الطريق الدائري بالإسماعيلية، بسبب ارتفاع درجة حرارة الشمس.

 

وعاش إيهاب أحمد سائق ميكروباص بمدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، مأساة بعد احتراق الميكرباص الخاص به على الطريق الدائري أمام جامعة قناة السويس، بسبب ماس كهربائي، حيث احترقت سيارته بالكامل، ما تسبب فى دخوله المستشفى بعد إصابته بصدمة عصبية، ويعول السائق 3 أفراد من أسرته وسيارته كانت هى مصدر رزقه الوحيد.

 

وفور علم مؤسسة حياة كريمة، بما حدث للسائق تواصلت معه وعوضته بميكروباص جديد، وقام الدكتور محمد أنور ترك منسق مؤسسة حياة كريمة وأعضاء المؤسسة بالإسماعيلية بتسليم الميكروباص للسائق، وقدم السائق الشكر لمؤسسة حياة كريمة ولكل العاملين فيها.

 

السائق بعد استلام الميكروباص الجديد
السائق بعد استلام الميكروباص الجديد

 

السائق والميكروباص الجديد
السائق والميكروباص الجديد

 

الميكروباص الجديد
الميكروباص الجديد

 

تسليم الميكروباص الجديد
تسليم الميكروباص الجديد

 

حياة كريمة تهدى سائق الإسماعيلية ميكروباص جديد عوضا عن المحترق (2)
 

 

حياة كريمة تهدى سائق الإسماعيلية ميكروباص جديد عوضا عن المحترق (3)
 
حياة كريمة تهدى سائق الإسماعيلية ميكروباص جديد عوضا عن المحترق
 

الاسماعيلية

حياة كريمة

محافظة الاسماعيلية

احتراق ميكروباص



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