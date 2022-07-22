حفل لفرقة الإنشاد الديني بأوبرا الإسكندرية فى رأس السنة الهجرية الاثنين

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة منها فازوا بنيل الأماني،مدد يا نبي، سلام علي النبي،أنا بمدح النبي، يا عاشق، قد تمم الله مقاصدنا، طلع البدر علينا، إلي رحاب يثرب، سبحانك الله، كن مع الله ، صلوات الله علي الهادي، إشهدوا،كم ناشد المختار، محمد يا رسول الله ، أسماء الله الحسني أداء نجوم الفرقة محمد الجزار، إيهاب ندا، طه حسين، محمدعبدالحميد، حسام صقر، ولاء رميح.

يشار الي أن فرقة الإنشاد الديني قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.