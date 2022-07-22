اليوم السابع
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حبس متهمة بسرقة مجوهرات السيدات بأسلوب المغافلة 4 أيام

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:15 م
حبس متهمة بسرقة مجوهرات السيدات بأسلوب المغافلة 4 أيام حبس - ارشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية بأسلوب "المغافلة" فى الجمالية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لايتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها (مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) وبحوزتها (سلسلة ذهبية مجهولة المصدر).

بمناقشتها عن مصدرها إعترفت بسرقتها من (صاحبة محل عملها ، مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بأسلوب "المغافلة" ، وباستدعاء الأخيرة تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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جرائم السرقة

عقوبة السرقة

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