اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 يوليه 2022 06:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جمال عميرة وكيلاً لنقابة أطباء مصر

الجمعة، 22 يوليه 2022 05:44 م
جمال عميرة وكيلاً لنقابة أطباء مصر الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء
كتبت: آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس نقابة أطباء مصر فى اجتماعه اليوم الجمعة 22 يوليو، تكليف الدكتور جمال عميرة وكيلاً لنقابة أطباء مصر بالتزكية من جميع الحاضرين لاجتماع المجلس، وذلك بعد قبول اعتذار الدكتورة رانيا العيسوى وكيل النقابة السابق.

 

ووجه مجلس النقابة العامة للأطباء المنعقد الجمعة الأول من يوليو الشكر للدكتور أيمن سالم عن الفترة الماضية التى قامت بها بأعباء الأمين العام، وكلف مجلس النقابة العامة للأطباء بإجماع الحاضرين الدكتور محمد فريد حمدى للقيام بأعمال الأمين العام، هذا وقد اعتذرت الدكتورة رانيا العيسوى عن مهام وكيل النقابة العامة.


نقابة الأطباء

وكيل نقابة الأطباء

جمال عميرة



الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء: إعتداء جديد على مستشفى دكرنس بالدقهلية وتحرير محضر والقبض على الجناة

الخميس، 21 يوليه 2022 09:02 م

نقابة أطباء البحيرة تقرر زيادة دعم الأزمات.. و"المنوفية" تعلن عن مصيف بالعلمين

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:43 ص

نقابة أطباء القاهرة تلحق بالعامة وتحرر بلاغا جديدا ضد لاعب الكرة السابق

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:16 م

نقابة أطباء الدقهلية توقع الكشف الطبى وتستخرج بطاقات التأمين الصحى لأعضائها

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:43 ص

نقابة الأطباء: كثير من الأطباء استاؤوا من تصريحات ميدو

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:11 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة