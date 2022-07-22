جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إحدى رحلات الطيران من إحدى الدول العربية اشتبه مصطفى حسين رئيس الوردية فى الراكبة ا . م . م مصرية الجنسية.

وتم تمرير أمتعة الراكبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش مأمور الفحص بالأشعة، ومحمد صلاح زيدان مدير إدارة الكشف بالأشعة بالإنابة، فتلاحظ وجود أشياء وكثافات متماثلة.

وبالعرض على سامح شرباش مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة من كل من مايكل نبيل مأمور الحركة ومجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب، ومصطفى حسين رئيس الوردية، فتبين وجود ١١٨٦ عبوة مستحضرات تجميل بين طيات الملابس داخل الحقائب، وبلغت قيمة التعويضات 403 آلاف و800 جنيه.

وقرر مصطفى العربي مديرعام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية.