جلسة صلح بين عائلتى "الشنينات" و"على محمود" بالناصرية فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، جلسة مصالحة بين عائلتي "الشنينات" و"على محمود" بالناصرية التابعة لقرية العشي فى مدينة الزينية شمال المحافظة، وذلك بحضور رجال لجنة المصالحات وكبار العائلات بمدينة الزينية، وتعهد الجميع أمام الله والحضور بالسماح والصفح.

وفى هذا الصدد، يقول الحاج عبد المجيد يونس عضو لجنة المصالحات بمحافظة الأقصر، أنه تم عقد جلسة محبة ومصالحة بين كباء وأبناء عائلتي "الشنينات" و"على محمود" بالناصرية العشي، وسط أجواء من المحبة والسعادة بين الجميع، موجهاً الشكر لكل القائمين على تلك الجلسة والصلح بين العائلتين.

ويضيف عبد المجيد يونس لـ"اليوم السابع"، أن رجال المصالحات يواصلون بالتعاون مع المحافظة ومديرية الأمن القيام بدورهم فى إنهاء الخصومات بين العائلات والحد من تلك الظاهرة لحماية أرواح المواطنين، والعمل على إنهاء كافة الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة والتخلص من العادات والتقاليد السيئة باقتلاع ظاهرة "الثأر" من جذورها والتفرغ للبناء والتنمية الحقيقية وإعادة التسامح والمودة والحب، مشيراً إلى العمل على تكاتف كافة فئات المجتمع في نبذ العنف ونشر التسامح وبناء مستقبل الوطن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، موجهاً تحية شكر وتقدير للقيادات الأمنية ورجال المصالحات وأفراد العائلتين فى إنهاء الخصومات الثأرية بالتصالح وتحكيم العقل وتجنيب الخلافات والمشاحنات.

وأكد عبد المحيد يونس، أنه تقوم لجان المصالحات بالتعاون مع المحافظة ومديرية الأمن بدورها فى إنهاء الخصومات الثأرية والحد من تلك الظاهرة لحماية أرواح المواطنين، والعمل على إنهاء كافة الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة والتخلص من العادات والتقاليد السيئة باقتلاع ظاهرة "الثأر" من جذورها والتفرغ للبناء والتنمية الحقيقية وإعادة التسامح والمودة والحب حيث تتكاتف كافة فئات المجتمع فى نبذ العنف ونشر التسامح وبناء مستقبل الوطن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.



















