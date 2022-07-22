جامعة الزقازيق تحصد المركز الأول محليا فى الهندسة الميكانيكية بتصنيف GRAS

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية، ومؤكدا على سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

فيما أكد الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة، مشيرا إلى حصول جامعة الزقازيق على مراكز متميزة بين الجامعات المصرية والعالمية وفق التخصصات المختلفة حيث جاءت نتائجها كالتالي:

1- جاء تخصص الهندسة الميكانيكية Mechanical engineering فى عام 2021 فى المركز الثانى محليا، والمركز 301- 400 عالميا، بينما فى عام 2022.جاء فى المركز الأول محليا، والمركز 201- 300 عالميا.

2- جاء تخصص هندسة علوم الكمبيوتر Computer Science & Engineering فى عام 2021 فى المركز الأول محليا، والمركز 301- 400 عالميا، بينما فى عام 2022 احتفظ بالمركز الأول محليا، وتقدم عالميا حيث جاء فى المركز 201- 300.

٣- جاء تخصص العلوم البيطرية Veterinary Science فى عام 2021 فى المركز الثالث محليا، والمركز 101- 150 عالميا، بينما فى عام 2022 ارتفع التصنيف حيف جاء فى المركز الأول محليا، والمركز 76- 100 عالميا.

4- جاء تخصص العلوم الزراعية Agricultural sciences فى عام 2021 فى المركز الثانى محليا، والمركز 201- 300 عالميا، بينما فى عام 2022 احتفظ بترتيبه بالمركز الثانى محليا، وتقدم عالميا حيث جاء فى المركز 101- 150.

5- جاء تخصص الهندسة المدنية Civil Engineering فى عام 2022 فى المركز الثالث محليا، والمركز 201- 300 عالميا.

6- جاء تخصص هندسة علوم الطاقة Energy Science & Engineering فى عام 2022 فى المركز السادس محليا، والمركز 301- 400 عالميا.

وأشار الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز ادارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة ، إلى أن تصنيف GRAS يعتمد بالأساس على خمسة مؤشرات رئيسة حيث يقوم بتصنيف الجامعات في 54 مادة عبر العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية. ويعتمد التصنيف الصيني في تقييمه على خمسة معايير رئيسية، وهي الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول Q1 ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين في مجالات التصنيف المختلفة، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال.