جامعة الأقصر تعتمد موعد التحويلات ونقل القيد من وإلى الكليات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد مجلس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، جلسته الـ37، بحضور الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.



واعتمد المجلس موعد التحويلات ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة في العام الجامعي 2022/2023 على أن يبدأ موعد التحويلات من يوم الأحد الموافق 14 من أغسطس وحتى قبل بداية العام الجامعي 2022/2023 بأسبوع، ووافق المجلس على تحديد موعد التقديم وقبول الطلاب ذوي الهمم والمكفوفين بالجامعة، ليبدأ من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر ويستمر حتى يوم الأحد 9 أكتوبر 2022.



كما وافق المجلس على عدم زيادة الرسوم المقررة بكلية السياحة والفنادق، من الطلاب المرشحين عن مكتب تنسيق الثانوية العامة او الدبلومات والمعاهد الفنية الخاصة بالمقابلات الشخصية.



فيما ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أمس الخميس، الاجتماع الشهري رقم 35 لمجلس الدراسات العليا، والبحث العلمي، بحضور الأستاذ الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة أعضاء المجلس.



ووافق المجلس على اعتماد تسجيل عدد من رسائل الماجستير بكليات الآثار والسياحة والفنادق، كما وافق على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة، لرسالة ماجستير من الخارج بقسم ترميم الآثار، وأوصي المجلس بتحديد موعد التقديم لمرحلة الدراسات العليا على أن يبدأ التقديم، من يوم 5 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2022.



كما وافق المجلس على وضع لائحة مجلة كلية الألسن للغات والعلوم الإنسانية، وتُشكل اللجنة من الدكتور عز العربي، وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور خالد سليمان وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور قرشي سعدي وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي.





مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر يعتمد موعد التحويلات (1)



مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر يعتمد موعد التحويلات (2)