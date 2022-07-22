جامعة أسوان تنظم مؤتمرا عن طرق البحث العلمى فى مجال الطب

أسوان - صلاح المسن

نظمت اليوم الجمعة، جامعة أسوان فعاليات مؤتمر النشر العلمى لتبادل الخبرات حول طرق البحث العلمى فى مجال الطب.

وأكد الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان فى تصريحات صحفية، أن فعاليات مؤتمر النشر العلمى انطلقت اليوم تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وتستمر الفعاليات حتى غدا السبت، بحضور نخبة من أساتذة كلية الطب ووكلاء الكلية الدكتور مصطفى أدام الطيرى وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب والدكتور محمد مصطفى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام الرفاعى رئيس قسم العظام والدكتور عصام أبو المجد مدير مستشفى الجراحة، كما حاضر بالمؤتمر الدكتور أحمد شقير استاذ المسالك بجامعة المنصورة الذى قدم محاضرة تعريفية كيفية خطوات وطرق البحث العلمى فى مجال الطب حتى يستفيد بها طلاب كلية الطب فى مختلف التخصصات العلمية.

وأضاف الدكتور محمد مصطفى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يقام تحت إشراف وتنظيم الجمعية العلمية الطلابية بكلية طب جامعة أسوان وذلك بهدف تبادل الخبرات العلمية والبحثية فى تخصص المسالك بين الأساتذة وشباب الأطباء ومتابعة كل ما هو جديد فى البحث العلمي.

وأوضح الدكتور حسين محمد حسين منسق عام المؤتمر بان المؤتمر استعرض آليات البحث العلمى والطرق الحديثة فى تطبيقات البحث ومعرفة اخر المستجدات حتى يتوصل الباحث الى افضل طرق البحث العلمى فى مجال الطب.