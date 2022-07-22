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تنفيذ 32 قرار إزالة تعديات على أراضى الرى وحماية النيل غرب الأقصر

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:29 م
تنفيذ 32 قرار إزالة تعديات على أراضى الرى وحماية النيل غرب الأقصر جانب من الإزالات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بقيادة اللواء دكتور أحمد جمال الدين، حملة مكبرة بنطاق دائرة المركز والبعيرات والأقالتة والضبعية، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأكد اللواء دكتور أحمد جمال الدين رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه نجحت حملة إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية، وأسفرت عن تنفيذ 17 قرار زراعة، و12 قرار ري، و3 قرارات حماية النيل تم تنفيذها وحالة زراعة واحدة في المهد بمساحة 200 متر تقريباً، حيث شارك في الحملة كلا من مصطفي جبريل نائب رئيس مركز ومدينة القرنة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية، وهاني العزب من المتابعة الميدانية، وعلاء نور رئيس قرية الضبعية، والنوبي محمد حجاج رئيس قرية البعيرات، وعبد الناصر تهامي رئيس قرية الاقالتة، وذلك بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية.

وفى نفس السياق، قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، بقيادة اللواء دكتور أحمد جمال الدين، لليوم الثاني على التوالي حملة مكبرة بنطاق دائرة المركز لإزالة التعديات، وقال اللواء دكتور أحمد جمال الدين رئيس مركز ومدينة القرنة، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات لإزالة منشآت آيلة للسقوط شديدة الخطورة، و3 قرارات إزالة على خط التنظيم بمساحة 150 مترا، وتنفيذ إزالة 13 حالة تعد فى المهد، و23 قرار إزالة تعديات بمساحة 5082 متر مربع.
 

تنفيذ 32 قرار إزالة تعديات على أراضى الري وحماية النيل والزراعات (1)
 

 

تنفيذ 32 قرار إزالة تعديات على أراضى الري وحماية النيل والزراعات (2)
 

 

 

تنفيذ 32 قرار إزالة تعديات على أراضى الري وحماية النيل والزراعات (3)
 

 

 

تنفيذ 32 قرار إزالة تعديات على أراضى الري وحماية النيل والزراعات (4)
 

 

 

تنفيذ 32 قرار إزالة تعديات على أراضى الري وحماية النيل والزراعات (5)
 

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