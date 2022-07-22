اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 11:01 م
أكرم القصاص
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تقرير: 50 شركة بترول عالمية تعمل فى مصر.. و561 مليار دولار استثمارات لتنمية الحقول

الجمعة، 22 يوليه 2022 10:00 م
تقرير: 50 شركة بترول عالمية تعمل فى مصر.. و561 مليار دولار استثمارات لتنمية الحقول حقل نفط - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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نجاحات كبرى تحققها الدولة المصرية في قطاع البترول خلال الـ 8 سنوات الماضية ، ومن أهمها الاكتفاء الذاتي من الغاز بفضل الاكتشافات التي تمت، بالإضافة إلى  تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز، حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز .

وأوضح تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع البترول  نجح في جذب استثمارات لشركات بترول عالمية بحيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز إلى حوالي 50 شركة

وأشار التقرير، إلى أنه تم تنفيذ 32 مشروعاً في تنمية حقول البترول، باستثمارات تقدر بحوالي 561 مليار جنيه ، بالإضافة إلى إبرام حوالي 130 اتفاقية بترولية، منذ أكتوبر 2013 حتى الآن مع شركات بترول عالمية ومحلية.

وبلغت قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول، حوالي 437 مليار جنيه، مقارنةً مع 152 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 188%.

 

 


البترول

الغاز

وزارة التخطيط

اخبار الاقتصاد

الشركات العالمية



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