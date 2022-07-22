تفاصيل إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة حيازة 1.2 طن لحوم فاسدة فى المرج

قررت نيابة المرج، إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى، بعدما ضبط بحوزته 1,200 طن لحوم وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن لحوم كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (1,200 طن لحوم وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.