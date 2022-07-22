تعليم الوادى الجديد: تنفيذ برنامج تدريبى على أنشطة التوكاتسو غدا السبت

أعلن الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه يجرى الاستعداد لتنفيذ برنامج تدريبى على مدار 4 أيام ، خاص بأنشطة التوكاتسو (الباقة الأساسية) المقررة للمدارس الحكومية والمرتبطة بمنظومة التعليم الجديدة.

وأوضح الدكتور جمال أن المستهدفين من البرنامج مديرى التعليم الابتدائى بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وموجه أول الصفوف الأولى وموجهى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية ومديرى المدارس الابتدائية بجميع الادارات التعليمية، مشيرا إلى أن البرنامج يجرى تنفيذه على مدار 4 أيام متتالية تبدأ السبت والاحد 23 _24 يوليو للمستهدفين من إدارتى الخارجة وباريس التعليميتين بمقر مكتبة مصر العامة بالخارجة ، والاثنين والثلاثاء 25 _ 26 يوليو للمستهدفين من إدارت الداخلة والفرافرة وبلاط بمقر قاعة الشبان المسلمين بالداخلة.

ووجه الدكتور جمال خالص الشكر والتقدير لمدير عام التعليم العام وإدارة التعليم الابتدائى للتعاون المثمر لإنجاح العمل متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.