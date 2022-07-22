تعرف على آليات تطوير العنصر البشرى والقيادات بقطاع الأعمال العام فى 9 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

انتهت وزارة قطاع الأعمال العام ، من الارتقاء بالعنصر البشرى فى مختلف شركاتها القابضة والتابعة بجانب الانتهاء من ملف الاصلاح التشريعى، من خلال اعداد هيكل وظيفى للشركات حدد سبل إدارتها ورفع كفاءة العنصر البشرى بمتابعة مستشار الوزارة للموارد البشرية المستشار عمرو حزين ، بجانب الانتهاء من ملف الاصلاح التشريعى بمتابعة مستشار الوزارة القانونى المستشار سعيد عرفة .. تعرف على التفاصيل .

1- ملف إصلاح الإطار التنظيمي للعمل، تم في يوليو 2020 إصدار التعديلات على القانون 203 لعام 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا.

2- تتيح هذه التعديلات تحسين إدارة الشركات وتحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية.

3- تطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP)) في 71 شركة تابعة وقابضة طبقا لأفضل الممارسات العالمية لميكنة وتوحيد وتحسين نظم العمل.

4- تم الانتهاء من 15 شركة وجاري استكمال باقي الشركات.

5- تعديل الهياكل التنظيمية للشركات التابعة والقابضة.

6- تقييم قدرات الأعضاء المنتدبين للشركات التابعة وجاري تقييم قدرات المستويات الإدارية العليا.

7- تكوين لجان استثمار مركزية فى الشركات القابضة لمراجعة القرارات الاستثمارية المتعلقة بمشروعات التطويرفى الشركات التابعة.

8- تشكيل إدارات تسويق مركزية في الشركات القابضةلوضع وتنفيذ خطط تسويقية لكامل محفظة المنتجاتالخاصة بالشركات التابعة.

9- استحداث لوائح عمل متكاملة للشركات وفق أفضل الممارسات العالمية.