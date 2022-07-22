تصريحات الرئيس السيسى حول تهديدات تغير المناخ تتصدر "الأنباء" الكويتية

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سلطت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة الجمعة الضوء على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها أن مصر تؤكد دائما أن المجتمع الدولي بات يواجه تحديات جديدة وناشئة إضافة إلى التحديات التقليدية وعلى رأسها مسألة تغير المناخ وبما يمثل تهديدا حقيقيا يواجه المجتمع الدولي ويتطلب تعاون جميع الدول لمراعاة شواغل بعضها البعض.

وتحت عنوان: "السيسي: نؤمن بوحدة الهدف والمصير لدول حوض النيل"، أبرزت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسي، في كلمته عقب منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد الصربية، ضرورة إعلاء مبادئ التعاون وحسن الجوار في إطار إدارة العلاقات الدولية ومراعاة كافة أعضاء المجتمع الدولي لقواعد القانون الدولي الحاكمة لإدارة الموارد المائية المشتركة وفي مقدمتها تجنب إحداث الضرر الجسيم والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بشكل متواز يراعي الاحتياجات بشكل متساو.

ونقلت اليومية عن الرئيس السيسي قوله: "من هذا المنطلق لقد اتخذت مصر الخيار التفاوضي في تعاملها مع قضية المياه ولاسيما موضوع السد الإثيوبي استنادا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنم عن رغبتنا في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والتشاور لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل تداعيات بناء سد النهضة وتؤمن مصر بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل خاصة مصر والسودان وإثيوبيا وذلك على أساس المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع".