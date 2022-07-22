ترامب يهزم بايدن فى انتخابات افتراضية للمرة الثالثة.. وذا هيل: قوة سياسية هائلة

كتبت: نهال أبو السعود

تفوق دونالد ترامب على اثنين من منافسيه الديمقراطيين المحتملين في منافسات افتراضية لسباق ‏الرئاسة الامريكية عام 2024 ، في إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق سيكون قوة سياسية هائلة إذا ‏اختار أن يرشح نفسه مرة أخرى للبيت الأبيض.‏

أظهر استطلاع جديد أجرته كلية إيمرسون أن ترامب يتقدم بثلاث نقاط مئوية على الرئيس بايدن ، ‏حيث اختار 46 في المائة الرئيس السابق و 43 في المائة اختاروا الرئيس الحالي.‏

وفي مباراة افتراضية ضد مرشح محتمل آخر ، السناتور بيرني ساندرز وهو ديمقراطي ايضا، يتقدم ترامب ‏بنسبة 45 في المائة مقابل 40 في المائة.‏

لم يقل الرئيس الأمريكى السابق بعد ما إذا كان سيطلق حملة عودة فى عام 2024 ، على الرغم من أنه أثار ‏الاحتمالية مرارًا وتكرارًا ويقال إنه يدرس إعلان الأمر في وقت مبكر من هذا العام.‏

خلال ذلك ، قال بايدن إنه يخطط للترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض ، على الرغم من استطلاعات ‏الرأي الأخيرة التي أظهرت أن معظم الديمقراطيين لا يريدون منه أن يسعى لإعادة انتخابه.‏

ينظر أيضًا إلى ساندرز ، الذي سعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي دون نجاح في عامي 2016 و ‏‏2020 ، على أنه مرشح محتمل في 2024 ، على الرغم من أنه قال إنه لن يتحدى بايدن في الترشيح إذا ‏قرر الرئيس الترشح لولاية ثانية.‏

واحدة من العقبات التي تواجه بايدن لا تزال معدلات قبوله المتدنية، حيث أظهر استطلاع إيمرسون ‏كوليدج الذي صدر اليوم الجمعة أن 40 بالمائة فقط من الناخبين يوافقون على أدائه الوظيفي ، بينما ‏يعارضه 53 بالمائة.‏

يذكر ان آيمرسون كوليدج اجرت نفس الاستطلاع على مستوى الولايات الأمريكية الأول من الشهر ‏الجاري وجاءت النتائج مماثلة حيث تفوق ترامب على بايدن بنسبة 44 % مقابل 39% فى المواجهة ‏المباشرة، بينما ‏قال 12% من الناخبين إنهم يخططون للتصويت لشخص آخر.‏