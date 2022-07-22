ترامب يهزم بايدن فى انتخابات افتراضية للمرة الثالثة.. وذا هيل: قوة سياسية هائلة

تفوق دونالد ترامب على اثنين من منافسيه الديمقراطيين المحتملين في منافسات افتراضية لسباق الرئاسة الامريكية عام 2024 ، في إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق سيكون قوة سياسية هائلة إذا اختار أن يرشح نفسه مرة أخرى للبيت الأبيض.
أظهر استطلاع جديد أجرته كلية إيمرسون أن ترامب يتقدم بثلاث نقاط مئوية على الرئيس بايدن ، حيث اختار 46 في المائة الرئيس السابق و 43 في المائة اختاروا الرئيس الحالي.
وفي مباراة افتراضية ضد مرشح محتمل آخر ، السناتور بيرني ساندرز وهو ديمقراطي ايضا، يتقدم ترامب بنسبة 45 في المائة مقابل 40 في المائة.
لم يقل الرئيس الأمريكى السابق بعد ما إذا كان سيطلق حملة عودة فى عام 2024 ، على الرغم من أنه أثار الاحتمالية مرارًا وتكرارًا ويقال إنه يدرس إعلان الأمر في وقت مبكر من هذا العام.
خلال ذلك ، قال بايدن إنه يخطط للترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض ، على الرغم من استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت أن معظم الديمقراطيين لا يريدون منه أن يسعى لإعادة انتخابه.
ينظر أيضًا إلى ساندرز ، الذي سعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي دون نجاح في عامي 2016 و 2020 ، على أنه مرشح محتمل في 2024 ، على الرغم من أنه قال إنه لن يتحدى بايدن في الترشيح إذا قرر الرئيس الترشح لولاية ثانية.
واحدة من العقبات التي تواجه بايدن لا تزال معدلات قبوله المتدنية، حيث أظهر استطلاع إيمرسون كوليدج الذي صدر اليوم الجمعة أن 40 بالمائة فقط من الناخبين يوافقون على أدائه الوظيفي ، بينما يعارضه 53 بالمائة.
يذكر ان آيمرسون كوليدج اجرت نفس الاستطلاع على مستوى الولايات الأمريكية الأول من الشهر الجاري وجاءت النتائج مماثلة حيث تفوق ترامب على بايدن بنسبة 44 % مقابل 39% فى المواجهة المباشرة، بينما قال 12% من الناخبين إنهم يخططون للتصويت لشخص آخر.
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