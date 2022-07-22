تحويل رحلات المصطافين لشواطئ بحرى بالإسكندرية بسبب الكثافات شرق المحافظة

الإسكندرية -فريق المحافظات

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم توجيه الرحلات القادمة للمحافظة من المحافظات الأخرى لشواطئ منطقة بحري، بسبب تزايد نسبة الاشغالات في شواطئ شرق والتي وصلت إلي 100% منذ صباح اليوم .



وأضاف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن هناك شواطئ وصلت نسبة الإشغالات منذ الساعة العاشرة 100% هي " شواطئ ميامي العام وفريسكا المميز والمندرة المجاني والفنار المميز والعصافرة المميز وشاطئ اسكندر الخدمة ونسبة الإشغال شواطئ القطاع الشرقي تجاوزت الـ 90%، بينما وصلت نسبة إشغال شواطئ القطاع الغربي( من المكس حتي سيدي كرير) 50%.



كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أعلنت اليوم الجمعة، أن نسب إشغال الشواطئ اليوم الجمعة وصلت إلي 100% في أول يوم جمعة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وعدد ستة شواطئ تعلن أنها كامل العدد منذ الصباح .



وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الالتزام التام بالإجراءات وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.





