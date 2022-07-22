تحرير 2078 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة على المحاور والطرق بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 2078 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.



أسفرت الحملة عن ضبط 2078 مخالفة مرورية، بينها 738 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1110 مخالفة متنوعة، وضبط 32 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و23 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.



وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 28 دراجة غير مرخصة، وتحرير 18 مخالفة ملصقات، و106 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 5300 جنيها.



كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 24 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3250 جنيها مصالحات.