بعد ارتفاع درجة حرارته.. طبيب بايدن يؤكد: أعراض كورونا تحسنت

كشف الدكتور كيفن أوكونور الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي في مذكرة الجمعة أن أعراض بايدن الذي تسبب بها إصابته بفيروس كورونا قد "تحسنت" لكن درجة حرارته ارتفعت إلى حد ما مساء الخميس.
وفقا لشبكة "ايه بي سى"، قال أوكونور إن درجة حرارة بايدن عادت إلى طبيعتها بعد أن تناول تايلينول وأن الرئيس لا يزال يعاني من سيلان الأنف والتعب والسعال العرضي.
وكتب: "صوته أعمق هذا الصباح يظل نبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعيًا تمامًا في هواء الغرفة"، وأضاف إن بايدن سيواصل شرب الماء ، وأخذ تايلينول واستخدام جهاز الاستنشاق حسب الحاجة.
هذه الرسالة هي أول تحديث من طبيب بايدن منذ صباح يوم الخميس ، عندما كتب رسالة تفصيلية عن أعراض الرئيس الامريكي وعلاجه بعد أن ثبتت إصابته بـ COVID-19.
في البداية ، قال أوكونور إن الرئيس بايدن كان يعاني من التعب وسيلان الأنف والسعال الجاف، وقال مسؤولو البيت الأبيض إن الرئيس بدأ يشعر بالتعب مساء الأربعاء قبل أن تظهر نتيجة اختباره إيجابية صباح الخميس.
ومن المقرر أن تقدم السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إحاطة للصحفيين بعد ظهر الجمعة.
منذ تشخيص حالته ، عرضت الإدارة صوراً وفيديو لبايدن وهو يعمل من منزله في البيت الأبيض ، حيث يعزل، ونشر حساب الرئيس على تويتر ، صباح الجمعة ، صورة له ، التقطت في اليوم السابق وهو يرتدي قناعًا وبدلة ، ويوقع مشروع قانون لمعالجة النقص في حليب الأطفال.
ومن المقرر أن يشارك بايدن في اجتماعين افتراضيين اليوم الجمعة ، أحدهما مع المستشارين الاقتصاديين حول أسعار الغاز والثاني مع كبار المساعدين حول الأولويات التشريعية.
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