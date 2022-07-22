بعد ارتفاع درجة حرارته.. طبيب بايدن يؤكد: أعراض كورونا تحسنت

كتبت: نهال أبو السعود

كشف الدكتور كيفن أوكونور الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي في مذكرة الجمعة أن أعراض بايدن ‏الذي تسبب بها إصابته بفيروس كورونا قد "تحسنت" لكن درجة حرارته ارتفعت إلى حد ما مساء ‏الخميس.‏

وفقا لشبكة "ايه بي سى"، قال أوكونور إن درجة حرارة بايدن عادت إلى طبيعتها بعد أن تناول تايلينول وأن ‏الرئيس لا يزال يعاني من سيلان الأنف والتعب والسعال العرضي.‏

وكتب: "صوته أعمق هذا الصباح يظل نبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعيًا ‏تمامًا في هواء الغرفة"، وأضاف إن بايدن سيواصل شرب الماء ، وأخذ تايلينول واستخدام جهاز ‏الاستنشاق حسب الحاجة.‏

هذه الرسالة هي أول تحديث من طبيب بايدن منذ صباح يوم الخميس ، عندما كتب رسالة تفصيلية ‏عن أعراض الرئيس الامريكي وعلاجه بعد أن ثبتت إصابته بـ ‏COVID-19‎‏.‏

في البداية ، قال أوكونور إن الرئيس بايدن كان يعاني من التعب وسيلان الأنف والسعال الجاف، وقال ‏مسؤولو البيت الأبيض إن الرئيس بدأ يشعر بالتعب مساء الأربعاء قبل أن تظهر نتيجة اختباره إيجابية ‏صباح الخميس.‏

ومن المقرر أن تقدم السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إحاطة للصحفيين بعد ظهر ‏الجمعة.‏

منذ تشخيص حالته ، عرضت الإدارة صوراً وفيديو لبايدن وهو يعمل من منزله في البيت الأبيض ، حيث ‏يعزل، ونشر حساب الرئيس على تويتر ، صباح الجمعة ، صورة له ، التقطت في اليوم السابق وهو يرتدي ‏قناعًا وبدلة ، ويوقع مشروع قانون لمعالجة النقص في حليب الأطفال.‏

ومن المقرر أن يشارك بايدن في اجتماعين افتراضيين اليوم الجمعة ، أحدهما مع المستشارين ‏الاقتصاديين حول أسعار الغاز والثاني مع كبار المساعدين حول الأولويات التشريعية.‏