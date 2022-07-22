اليوم السابع
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بعد ارتفاع درجة حرارته.. طبيب بايدن يؤكد: أعراض كورونا تحسنت

الجمعة، 22 يوليه 2022 06:50 م
بعد ارتفاع درجة حرارته.. طبيب بايدن يؤكد: أعراض كورونا تحسنت جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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كشف الدكتور كيفن أوكونور الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي في مذكرة الجمعة أن أعراض بايدن ‏الذي تسبب بها إصابته بفيروس كورونا قد "تحسنت" لكن درجة حرارته ارتفعت إلى حد ما مساء ‏الخميس.‏
 
وفقا لشبكة "ايه بي سى"، قال أوكونور إن درجة حرارة بايدن عادت إلى طبيعتها بعد أن تناول تايلينول وأن ‏الرئيس لا يزال يعاني من سيلان الأنف والتعب والسعال العرضي.‏
 
وكتب: "صوته أعمق هذا الصباح يظل نبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعيًا ‏تمامًا في هواء الغرفة"، وأضاف إن بايدن سيواصل شرب الماء ، وأخذ تايلينول واستخدام جهاز ‏الاستنشاق حسب الحاجة.‏
 
هذه الرسالة هي أول تحديث من طبيب بايدن منذ صباح يوم الخميس ، عندما كتب رسالة تفصيلية ‏عن أعراض الرئيس الامريكي وعلاجه بعد أن ثبتت إصابته بـ ‏COVID-19‎‏.‏
 
في البداية ، قال أوكونور إن الرئيس بايدن كان يعاني من التعب وسيلان الأنف والسعال الجاف، وقال ‏مسؤولو البيت الأبيض إن الرئيس بدأ يشعر بالتعب مساء الأربعاء قبل أن تظهر نتيجة اختباره إيجابية ‏صباح الخميس.‏
 
ومن المقرر أن تقدم السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إحاطة للصحفيين بعد ظهر ‏الجمعة.‏
 
منذ تشخيص حالته ، عرضت الإدارة صوراً وفيديو لبايدن وهو يعمل من منزله في البيت الأبيض ، حيث ‏يعزل، ونشر حساب الرئيس على تويتر ، صباح الجمعة ، صورة له ، التقطت في اليوم السابق وهو يرتدي ‏قناعًا وبدلة ، ويوقع مشروع قانون لمعالجة النقص في حليب الأطفال.‏
 
ومن المقرر أن يشارك بايدن في اجتماعين افتراضيين اليوم الجمعة ، أحدهما مع المستشارين ‏الاقتصاديين حول أسعار الغاز والثاني مع كبار المساعدين حول الأولويات التشريعية.‏
 

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