انتشال غريق شاطئ أبو يوسف غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن الغواصون من العثور على جثمان الغريق بشاطئ السلام أبو يوسف الذى غرق فى السادسة صباح اليوم، وهو يدعى سامح محمد السيد شلبي 20 عاما وجارى تسليمه لأهليته.

يذكر أنه شهد نفس الشاطئ حالة غرق أمس وكان قد تبلغ للإنقاذ النهرى بغرق شاب من محافظة القاهرة يدعى عبدالله محمود محمد عبدالفتاح 17 عاما، ولم يظهر الجثمان ويواصل الغطاسون البحث عن الجثمان لتسليمه لأهليته.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رواد شواطئ قطاع العجمي وأبو تلات وسيدي كرير، بتوخي الحيطة والحذر، وعدم التوغل داخل مياه البحر والالتزام بالسباحة في المناطق الآمنة .

كما حذرت الجميع من نزول البحر قبل شروق الشمس، وبعد الغروب لانعدام الرؤية، وعدم تواجد فرق الإنقاذ، مما يشكل خطرا كبيرا يهدد حياتهم.