اليوم السابع
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انتشال جثة شاب غرق فى بحر يوسف بالمنيا

الجمعة، 22 يوليه 2022 08:13 م
انتشال جثة شاب غرق فى بحر يوسف بالمنيا إسعاف -أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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انتشل أهالى قرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة فى شمال محافظة المنيا، جثة شاب غرق فى المجرى المائى لبحر يوسف، وتم نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن ورود بلاغا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بتمكن أهالى قرية شم البحرية من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 33 عاما، مقيم بمركز العدوة، فى أقصى شمال المحافظة، إثر غرقه فى ترعة بحر يوسف فى ظروف غامضة.

 

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى مغاغة العام، تحت تصرف النيابة التى كلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن من التحرى حول ظروف وملابسات الواقعة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية أم لا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


مديرية الامن

انتشال جثة شاب

مغاغة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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