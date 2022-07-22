

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو - في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم ونقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية - إن الحكومة المركزية أنشأت أمانة عامة في مكتب مجلس الوزراء للتحضير للحدث الذي سيعقد في قاعة "نيبون بودوكان" مع دعوة شخصيات أجنبية بارزة.



وستكون هذه ثاني جنازة رسمية لرئيس وزراء سابق في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وبحسب ماتسونو، فإن الجنازة التي ستمولها الحكومة بالكامل ستكون بسيطة.



بدوره، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن بلاده ستنقل معلومات حول الجنازة الرسمية القادمة للدول والمناطق التي بعثت برسائل تعزية إلى اليابان، بما في ذلك تايوان.



وأعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي عن نيته إقامة جنازة رسمية للزعيم السابق، مستشهدا برقمه القياسي البالغ 8 سنوات و8 أشهر كرئيس للوزراء، فضلا عن التقدير الكبير الذي حظى به في المجتمع الدولي.



وأقيمت بالفعل جنازة خاصة لآبي، بعد أيام قليلة من اغتياله بالرصاص خلال تواجده في تجمع انتخابي بمدينة نارا الغربية في 8 يوليو الجاري. وكان المئات قد تدفقوا إلى معبد زوجوجي لإلقاء نظرة الوداع على آبي، الذي توفى عن عمر ناهز 67 عاما.