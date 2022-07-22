وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الإجراء الذي يهدف إلى منع انتشار العدوى سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد أن يتم الموافقة عليه من قبل لجنة خبراء اليوم الجمعة.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه حتى الآن، فإن الأشخاص المستحقين لجرعة رابعة من اللقاح هم من يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، ومن يعتبرون من الفئات ذات الخطورة العالية للإصابة بالعدوى.



وتعمل شركات الأدوية في الوقت الحالي على تطوير لقاحات جديدة ستكون فعالة ضد المتحور "أوميكرون" شديد العدوى من فيروس كورونا، وقد تتم إتاحة هذه اللقاحات بحلول فصل الخريف.