اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 يوليه 2022 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الملك سلمان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو المجيدة

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:45 م
الملك سلمان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو المجيدة الرئيس السيسى والملك سلمان - ارشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى 23 يوليو.وفق"واس" .

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب مصر دوام التقدم والازدهار، وأشاد الملك سلمان بالعلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.

وأعرب ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب مصر، المزيد من التقدم والازدهار.


ذكرى ثورة يوليو

23يوليو

ثورة 23 يوليو

ذكرى ثورة23 يوليو

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة